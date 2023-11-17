Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:34, 17 ноября 2023Экономика

Белоруссия нашла конкурента России в сфере закупок алмазов

Лукашенко поддержал закупки алмазов не только в России ради диверсификации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения гомельского ювелирного завода «Кристалл» поручил диверсифицировать поставки алмазов, пообещав помогать в их закупке у Зимбабве. О появлении конкурента России в этой сфере сообщается на сайте главы государства.

Глава ювелирного предприятия Руслан Сороковой напомнил, что обработка алмазов, редкая на сегодня за пределами Индии, занимающей 90 процентов этого рынка, составляет 20 процентов производства «Кристалла». Сырье, по его словам, завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве.

Лукашенко согласился с таким подходом, отметив, что «в одну корзину яйца класть не надо», а в африканской стране идут Белоруссии навстречу. Также он потребовал заместить импорт золотых мерных слитков, которые ранее поставлялись в страну из Западной Европы.

В начале 2023 года Лукашенко посетил Зимбабве с визитом. Белорусский президент провел переговоры со своим коллегой Эммерсоном Мнангагвой и поучаствовал в церемонии передачи техники зимбабвийским аграриям, на которой его встречали девушки в белорусских национальных костюмах и с караваем в руках.

«Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», — высказался Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. Что об этом говорят на Украине и в НАТО?

      Пассажирку обязали выплатить миллионы рублей компенсации за дебош на борту

      Путин назвал богатство Запада несправедливым

      Кремль назвал большой ошибкой действия Финляндии на границе с Россией

      Стало известно об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Взявшая интервью у Бузовой блогерша заявила о нежелании снимать героев «Дома-2»

      Названы самые популярные виды пластики у россиянок зрелого возраста

      Назван срок перезапуска бывшего завода Volvo в Калуге

      В регионе России перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

      Перечислено вооружение российской подлодки «Нерпа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости