Впервые забеременевшая в 15 лет мать троих детей пожаловалась на хейтеров

21-летняя мать троих детей рассказала о беременности в 15 лет и реакции родных

21-летняя мать троих детей из США рассказала о пяти выкидышах и пожаловалась на хейтеров. Об этом сообщает Daily Mirror.

Энджи впервые забеременела в 15 лет от своего возлюбленного Джордана, за которым теперь замужем. Она принимала противозачаточные таблетки и беременность стала большой неожиданностью. Подростки поверили, что действительно станут родителями только после восьмого положительного теста.

Американка рассказала, что первая реакция родных и знакомых на скорое появление у нее ребенка была неоднозначной. Многие говорили, что ей не следует рожать так рано. Когда девушке было 16 лет, они с Джорданом поженились. В 17 лет Энджи родила второго сына. После этого у нее случилось пять выкидышей подряд, однако в 2022-м она родила третьего ребенка, а сейчас ждет четвертого.

Энджи очень рада быть матерью большого семейства и «не может представить лучшей жизни», однако недоброжелатели продолжают досаждать ей в интернете. «Они говорят, что я жалкая, а моя жизнь повод для позора, а не для гордости. Хотят, чтобы у нас все расстроилось и это давление продолжается постоянно», — пожаловалась молодая родительница.

Тем не менее она счастлива, что снова станет матерью и заявила, что четвертый ребенок сделает их с Джорданом семью по-настоящему полной.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. 42-летняя Тони Браун из деревни Станстед-Маунтфитчет, графство Эссекс, родила ребенка в ванной собственного дома.