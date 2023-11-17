В Израиле высказались о блокировке счетов россиян

Посол Израиля Бен Цви назвал неточными данные о блокировке счетов россиян

Информация о блокировке счетов россиян крупными израильскими банками является неточной, считает посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Его цитирует ТАСС.

«Не думаю, что это точные данные. Надо уточнить, блокируются ли там в общем все счета», — сказал он.

По словам посла, израильские банки сами принимают решения, государство их не контролирует. Однако власти могут повлиять на кредитные организации через центральный банк. Правительство, возможно, займется проверкой того, носит ли блокировка дискриминационный характер.

О том, что крупные израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, даже если у них есть израильский паспорт, сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. Требование начать сегрегировать (обособлять) счета к кредитным организациям выдвинула одна из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear.