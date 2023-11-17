Девушка попала в больницу с внешностью «жертвы чумы» из-за средства для ресниц

Парикмахер Харли Уотсон из Китли, Англия, попала в больницу с внешностью «жертвы чумы» из-за аллергии на средство для роста ресниц. Соответствующий материал публикует The Sun.

Девушка рассказала, что в 2021 году ее подруга, которая училась на косметолога, предложила ей свои услуги. Так, во время сеанса она нанесла приятельнице сыворотку для роста ресниц и бровей. Клиентке понравился результат процедуры, но впоследствии ее глаза начали чесаться и отекать, а вокруг них появились большие красные круги. «Я проснулась на следующий день и была в ужасе. (...) Я выглядела как жертва чумы», — посетовала британка.

Уотсон пришлось обратиться в больницу с сильной болью, которую она сравнила с трением наждачной бумаги о кожу. Врачи прописали пациентке антигистаминные препараты, и она взяла двухнедельный отпуск на работе, чтобы восстановиться. Однако покраснения сохранялись длительное время, и, по словам девушки, клиенты стали бояться ее из-за внешности. Кроме того, аллергия начала проявляться на химические вещества, с которыми ей приходилось обращаться в парикмахерской.

В результате британка была вынуждена сменить профессию. Она отметила, что спустя два года все еще ощущает последствия реакции на упомянутый косметический препарат и принимает лекарства.

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