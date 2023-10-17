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09:14, 17 октября 2023Ценности

Женщина временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях

Фото: Vladimka production / Shutterstock / Fotodom

Англичанка Шафран Вил временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях. Соответствующий материал публикует Mirror.

49-летняя жительница Саутгемптона рассказала, что решила самостоятельно изменить цвет прядей, используя краску L'Oreal Paris Casting Creme Gloss в оттенке Black cherry («Черная вишня»), которую приобрела в местном магазине. При этом перед процедурой она не стала делать патч-тест.

Спустя несколько часов после окрашивания лицо женщины чрезмерно отекло из-за аллергии, в результате чего она утратила способность видеть. «Я не ожидала, что все будет так плохо. Как только я почувствовала жжение и зуд, я поняла, что это аллергическая реакция», — отметила британка.

Впоследствии состояние Вил продолжило ухудшаться, и ее срочно доставили в больницу. Пациентке назначили терапию, включающую стероидные и антигистаминные препараты, на устранение отека потребовалось 10 дней. После инцидента женщина заявила, что больше не будет пытаться скрыть свою седину, рискуя здоровьем.

В мае блогерша Стеф решила самостоятельно покрасить волосы дома и облысела. В одном из опубликованных видео она продемонстрировала клочья выпавших прядей после проведенной процедуры.

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    Алина Гостева
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