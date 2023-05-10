Девушка покрасила волосы в домашних условиях и облысела

Блогерша Стеф осветлила волосы в домашних условиях и облысела

Блогерша Стеф (фамилия неизвестна) решила самостоятельно покрасить волосы дома и облысела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом thestephseries рассказала, что решила в очередной раз осветлись волосы в домашних условиях. В одном из опубликованных видео она продемонстрировала клочья выпавших прядей после проведенной процедуры. Помимо этого, оставшиеся локоны стали значительно короче. «Это мой самый страшный кошмар», — посетовала девушка.

По словам юзерши, сначала перед осветлением она использовала средство для удаления пигмента из волос, а затем покрасила их. «Я уже сто раз проводила эти манипуляции, но эта история подтверждает, что лучше обращаться к профессионалам», — порекомендовала Стеф.

Публикация стала вирусной и набрала 38 миллионов просмотров и три миллиона лайков. «Мне так жаль, что с вами это произошло», «Именно поэтому я всегда хожу в салоны красоты», «Все-таки лучше довериться специалистам», «А еще очень важно читать инструкции перед применением средств для волос», — написали подписчики в комментариях под постом.

Ранее в мае парикмахер назвала россиянам портящие волосы ошибки в домашнем окрашивании. В первую очередь эксперт Анна Кашуцкая призвала читателей не использовать при данной процедуре хну или басму. Также она обратила внимание на то, что многие люди начинают процедуру окрашивания с теменной части головы. Эксперт предупредила, что это можно делать в случае, если на висках и в области лба много седины.