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09:42, 17 ноября 2023Ценности

Дочь Джонни Деппа показала фото с голой грудью и разочаровала фанатов

Фото: @lilyrose_depp

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала фото с голой грудью и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачной кофте, кружевных трусах, белых гольфах и остроносых золотистых туфлях с открытой пяткой. Также девушка повязала на талию мини-юбку, оформленную оборками. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Поклонники не оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Твои родители, должно быть, очень тобой гордятся», «Кто-нибудь, пожалуйста, дайте ей немного еды». «Твоему отцу неловко за тебя», «Пожалуйста, оденься», «Прости, но эти фото выглядят ужасно», — высказывались они.

В сентябре Лили-Роуз Депп появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Тогда девушка прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в прозрачном белом кардигане на голое тело и джинсах с заниженной линией талии.

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      Мария Винар
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