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04:01, 20 сентября 2023Ценности

Дочь Джонни Деппа прогулялась по улицам в прозрачном кардигане на голое тело

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в прозрачном белом кардигане на голое тело и джинсах с заниженной линией талии. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала балетки, а в руках держала бокал с напитком и сигарету.

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На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсер собрала в гладкий пучок, сделав при этом макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — небольшие серьги и колье.

В августе дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенном виде для рекламы модного бренда Dion Lee. Так, на опубликованном фото 26-летняя знаменитость позирует голой, сидя за столом.

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    Карина Черных
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