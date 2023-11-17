Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли два десятка россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Как пишет источник, причиной могло стать введение властями Аргентины дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, желающих рожать в латиноамериканской стране.

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», — рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.

Кроме того, по данным издания, 17 ноября двое россиян не смогли улететь из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве признались, что они не в курсе деталей ситуации.

Ранее российских путешественников сняли с рейса авиакомпании Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест в самолете. Перевозчик объяснил это тем, что воздушное судно пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров разместить не удалось.