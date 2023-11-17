На Украине обвинили власти в разворовывании бюджета

Политик Гайдай: власти Украины разворовывают бюджет в надежде на конец конфликта

Украинский политик Сергей Гайдай заявил, что чиновники страны разворовывают бюджет в ожидании конца конфликта с Россией. Об этом он высказался в интервью Youtube-каналу Politeka Online.

Гайдай обвинил власти в разворовывании бюджета и подчеркнул, что для них конфликт на Украине уже закончился. По его словам, чиновники проводят свадьбы стоимостью в миллионы долларов, приобретают дорогие иномарки, а также «прозябают в ресторанах в Киеве».

«Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», — отметил политик.