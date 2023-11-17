Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 17 ноября 2023Наука и техника

Объяснена потеря атмосферы субнептунами

The Astronomical Journal: субнептуны теряют атмосферу из-за ядра

Изображение: NASA, ESA, CSA, and D. Player (STScI) / phys.org

Ученые НАСА выяснили наиболее вероятный механизм, влияющий на то, что некоторые экзопланеты теряют свою атмосферу и уменьшаются в размерах. Результаты, объясняющие дефицит планет размером между суперземлями и нептунами, представлены в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Известно, что планеты, которые в 1,5-2 раза превышают размер Земли, встречаются достаточно редко по сравнению со скалистыми планетами и ледяными гигантами размером с Нептун или чуть меньше. Данные указывают на то, что этот разрыв не является случайностью, и существуют факторы, которые не дают планетам долго оставаться в соответствующем промежутке. Предполагается, что некоторые субнептуны со временем теряют свою атмосферу, поскольку не обладают достаточной массой, чтобы ее удержать, и превращаются в суперземли.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Было предложено два вероятных механизма: потеря массы за счет энергии ядра и фотоиспарение. В новом исследовании были получены новые доказательства, подтверждающие первую гипотезу. Для этого ученые проанализировали данные телескопа «Кеплер», чтобы изучить звездное скопление Ясли и Гиады, возраст которых составляет 600-800 миллионов лет.

Потеря массы за счет энергии ядра происходит, когда радиация, испускаемая горячим ядром планеты, со временем отталкивает атмосферу от планеты. Хотя считается, что фотоиспарение происходит в течение первых 100 миллионов лет существования планеты, потеря массы за счет энергии ядра, как полагают, происходит гораздо позже, через один миллиард лет. Субнетуны в скоплениях Ясли и Гиады уже прошли возраст фотоиспарения, но еще не достигли возраста потери массы из-за ядра.

Оказалось, что почти 100 процентов звезд в этих скоплениях еще имеют на своей орбите субнептуновую планету или планету-кандидата, которые сохранили свою атмосферу. Это отличается от других, более старых звезд, наблюдаемых «Кеплером», возрастом более 800 миллионов лет, только 25 процентов имеют орбиту субнептуна. Это значит, что фотоиспарение не играет ключевую роль в превращении субнептуна в суперземлю, и более вероятным является потеря массы за счет энергии ядра.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это ярмо и для нас, и для наших детей» Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

      Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в российском регионе

      В Чехии опломбировали часть принадлежащей России недвижимости

      Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

      Украинские беспилотники уничтожили в Смоленской области

      Названа самая опасная рыба для пожилых людей

      51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 1999 года для рекламы

      В ЛНР сообщили о резком росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

      Восьмиклассница в Подмосковье планировала массовую расправу над школьниками

      Власти пообещали пострадавшим от обрушения дома астраханцам временное жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости