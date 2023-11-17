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21:58, 17 ноября 2023Бывший СССР

Фейковый Арестович анонсировал «информационную бомбу» с «правдой» о Зеленском

Арестович назвал дипфейком видео с обещанием «информационной бомбы» о Зеленском
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Globallookpress.com

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале назвал дипфейком появившееся в сети видео, на котором он якобы пообещал разоблачить украинского лидера.

До этого в сети появилась запись, на которой фейковый Арестович анонсировал в начале 2024 года информационную бомбу с правдой о Зеленском. Ее распространил Telegram-канал «Пул N3».

На поддельной записи политик заявил, что действия главы государства не поддаются здравому смыслу, и отметил наличие некоего плана по прекращению конфликта, который поддержали влиятельные генералы Вооруженных сил Украины.

«Появление дипфейков в современных условиях — это знак качества. Это означает, что твое обращение рассматривают как существенный общественно-политический фактор», — подчеркнул Арестович, призвав искать его обращения на официальных страницах.

В начале ноября Арестович заявил, что готов баллотироваться на пост президента страны. В качестве предвыборной программы он представил список из 14 пунктов, в которые включены различные реформы и переход к стратегической обороне.

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      Марина Совина
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