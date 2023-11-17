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18:57, 17 ноября 2023Силовые структуры

Глава СК заинтересовался делом готовившей нападение на российскую школу девочки

Бастрыкин заинтересовался делом готовившей нападение на школу в Балашихе девочки

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении девочки, планировавшей нападение на школу в Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Злоумышленнице предъявлено обвинение. Сейчас она находится под стражей.

Ранее стало известно, что в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к расправе и организации теракта. По данным Baza, в ее социальной сети сотрудники правоохранительных органов обнаружили публикации в поддержку террористического движения, а затем спецслужбы заметили, что девочка ищет предметы для возможного нападения. Ее задержали.

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