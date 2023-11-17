В Подмосковье задержали девочку-подростка за подготовку нападения на школу

В подмосковной Балашихе задержали девочку, которая планировала напасть на школу

В подмосковной Балашихе задержали 14-летнюю девочку, планировавшую напасть на школу. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, восьмиклассница учится в школе №15. Силовики нашли в социальной сети подростка публикации в поддержку террористического движения. Затем спецслужбы стали замечать, что она ищет предметы для нападения. Во время обысков в квартире школьницы изъяли два ножа, самодельный предмет с выходящим из него фитилем, телефон и флешку.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к расправе и организации террористической деятельности.

Ранее в Липецкой области следователь возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который планировал устроить теракт в школе.