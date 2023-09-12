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15:17, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российского подростка задержали по подозрению в подготовке теракта в школе

Под Липецком задержали планировавшего устроить теракт в школе подростка

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Липецкой области следователь возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который планировал устроить теракт в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый неоднократно переписывался с другим пользователем мессенджера и пропагандировал деятельность организаций «М.К.У.» и «Колумбайн» (запрещенные в России террористические организации). Ему вменяется участие в экстремистской организации. Он намеревался совершить теракт в образовательном учреждении и других местах массового скопления людей на территории региона.

При обысках в доме подростка были найдены три пневматических пистолета, макеты патронов, националистическая литература и предметы, схожие с огнестрельным оружием. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Олеся Мицкевич
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