Российского подростка задержали по подозрению в подготовке теракта в школе

Под Липецком задержали планировавшего устроить теракт в школе подростка

В Липецкой области следователь возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который планировал устроить теракт в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемый неоднократно переписывался с другим пользователем мессенджера и пропагандировал деятельность организаций «М.К.У.» и «Колумбайн» (запрещенные в России террористические организации). Ему вменяется участие в экстремистской организации. Он намеревался совершить теракт в образовательном учреждении и других местах массового скопления людей на территории региона.

При обысках в доме подростка были найдены три пневматических пистолета, макеты патронов, националистическая литература и предметы, схожие с огнестрельным оружием. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

