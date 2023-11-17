Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:17, 17 ноября 2023Экономика

Россия удвоила вложения в американский госдолг

В сентябре Россия увеличила вложения в госдолг США до 73 миллионов долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Объем вложений России в американский госдолг растет третий месяц подряд, в сентябре они более чем удвоились по сравнению с августом — 73 миллиона долларов против 31 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

В июле вложения составляли 29 миллионов долларов. На текущем уровне они находились в марте (77 миллионов долларов) и в феврале (75 миллионов). Эти показатели более чем в тысячу раз меньше, чем пять лет назад. В апреле 2018 года объем госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов, после чего началось резкое сокращение.

Первое место по объему вложений занимает Япония — 1,08 триллиона долларов (в августе — 1,1 триллиона). На втором месте идет Китай, также сокративший объем с 805,4 миллиарда долларов в августе до 778,1 миллиарда в сентябре. Третьей осталась Великобритания — 668,9 миллиарда долларов против 698,1 миллиарда долларов в августе.

В начале сентября госдолг США впервые в истории превысил уровень в 33 триллиона долларов. Через месяц он достиг 33,442 триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости