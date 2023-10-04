Госдолг США обновил свой исторический максимум

Госдолг США достиг 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум

Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского и российского Минфинов.

Так, государственный долг США подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум. Это на три процента больше всей задолженности России — на 1 сентября она составила 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. Рост долга США связан с обязательствами правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. А долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 9 миллиардов долларов.

При этом в России с начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.

В мае сообщалось, что госдолг США превысил российский более чем в 100 раз по итогам 2022 года.