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14:13, 4 октября 2023Экономика

Госдолг США обновил свой исторический максимум

Госдолг США достиг 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского и российского Минфинов.

Так, государственный долг США подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум. Это на три процента больше всей задолженности России — на 1 сентября она составила 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов. Рост долга США связан с обязательствами правительства перед собственными ведомствами — эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. А долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 9 миллиардов долларов.

При этом в России с начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.

В мае сообщалось, что госдолг США превысил российский более чем в 100 раз по итогам 2022 года.

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    Анастасия Яланская
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