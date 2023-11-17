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14:03, 17 ноября 2023Из жизни

Модель с гигантскими губами рассказала о сложностях с приемом пищи

Кадр: @vienna.wuerstel

Модель из Австрии практически потеряла возможность есть и пить после многочисленных процедур по увеличению губ. Об этом пишет Daily Mirror.

Вена Вюрстель из Вены потратила на пластические процедуры около 16 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей). Девушка рассказала, что на данный момент ей в губы ввели более 30 миллилитров филлеров. Вюрстель также прошла процедуры по изменению формы лба и щек и несколько операций по увеличению груди и ягодиц. Несмотря на то что из-за гигантских губ она стала испытывать сложности с приемом пищи, модель не намерена останавливаться на достигнутом.

«Мне не терпится увеличить губы еще больше. Я хочу иметь самые большие губы в Европе. Меня бесконечно радуют мои губы. Я всегда хотела, чтобы они были именно такими», — сказала девушка журналистам.

Необычная внешность сделала Вурстель мишенью онлайн-критиков, которые регулярно оставляют оскорбительные комментарии к ее фотографиям. Однако девушка не обращает внимания на хейтеров и называет себя «пластически фантастической».

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В настоящее время Вурстель живет на Майорке, Испания, вместе со своей подругой Джессикой, которую называют «женщиной с самой большой грудью в Австрии». Джессика потратила более 49 тысяч евро (4,8 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу «Барби».

Ранее сообщалось, что жительница США совершила десятки пластических операций и избавилась от носа, чтобы стать похожей на бесполого дракона. Она также призналась, что обожает злого волшебника Волан-де-Морта из фильмов о «Гарри Поттере» и хотела бы выглядеть как он, а также стать его женой.

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      Антонина Черташ
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