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08:23, 17 ноября 2023Экономика

Названы варианты борьбы «Газпрома» с давлением Болгарии

Аналитик «Сколтеха» Капитонов описал проблемы «Газпрома» из-за тарифов Болгарии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Решение Болгарии ввести дополнительный сбор на транзит российского газа в размере более 100 долларов за тысячу кубометров является попыткой давления и действительно создает определенные проблемы для «Газпрома», у которого не так много возможностей для ответа. Ситуацию с тарифами в беседе с РИА Новости описал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

Он пояснил, что из-за падения доли на европейском рынке российская компания утратила возможность действенной реакции, а позиция болгарских властей может быть частью «большой политической игры». Например, стремлением заставить «Газпром» быть более сговорчивым при переговорах о новом газовом контракте с Украиной в 2024 году.

Среди вариантов борьбы, названных экспертом, самым слабым остается попытка пойти в суд. По мнению Капитонова, попытки юридического решения вопроса обречены на провал.

Более реальной видится возможность договориться с Болгарией, согласившись поставлять ей газ на выгодных условиях. В настоящее время страна не имеет контрактов на импорт с Россией, занимаясь только транзитом, однако можно позволить ей получать дешевое топливо по газопроводу «Турецкий поток». Рабочим выглядит вариант и давления через Турцию, желающую стать газовым хабом и поэтому заинтересованную в стабильном поведении транзитных стран.

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Также можно начать продавать газ Венгрии и Сербии на границе Турции и Болгарии, чтобы потом Болгария попыталась увеличить тарифы для компаний из этих стран. И, наконец, указал аналитик, «Газпром» может согласиться с очередным падением своих доходов на европейском направлении, хотя оно и будет болезненным.

До этого газета Financial Times называла болгарские пошлины «карательными», так как по своему формату они похожи на попытку затруднить деятельность противника. Министр финансов Болгарии Асен Василев тогда подтвердил, что правительство, вводя тарифы, рассчитывало на снижение прибыли «Газпрома». В свою очередь болгарский премьер Николай Денков указал, что введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке, а Венгрия и Сербия ранее пользовались преференциями.

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      Платон Щукин
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