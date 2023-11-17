Иностранца задержали за поджог на железной дороге под Москвой

В Подмосковье задержали молдаванина за поджог на железной дороге

В Подмосковье задержали гражданина Молдавии, совершившего поджог на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчину задержали при поддержке ОМОНа на железнодорожной станции в Раменском. Он признал вину и рассказал, что по требованию кураторов с Украины снимал поджог на видео. За поджог и видеоотчет ему обещали заплатить 10 тысяч рублей. Силовики выяснили, что у молдаванина нет регистрации в России. В отношении него составили протокол за нарушение иностранным гражданином правил пребывания в стране.

Поджог произошел в ночь на 1 сентября на перегоне Овражки — Родники. Уничтоженными оказались шкафы управления обогревом железнодорожных стрелок. На месте преступления были найдены следы от обуви и пакет с неизвестным веществом коричневого цвета. Возбуждено дело по статье 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ.