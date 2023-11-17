Ирина Шейк снялась без штанов и в белом парике для журнала

Российская модель Ирина Шейк снялась без штанов для журнала Re-Edition. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в коротком белом парике и монохромном черном наряде. Она примерила майку, трусы и прозрачные ажурные колготки и держала в руках шубу.

Кроме того, знаменитость позировала в трусах и надетом задом наперед распахнутом пальто, которое обнажало ее ноги, и розовом платье с частично прозрачной юбкой. Автором съемки выступил фотограф Вито Ферникола.

Ранее в ноябре Ирина Шейк также снялась для журнала Elle. Манекенщица позировала в том числе в черном облегающем боди и черных кожаных мюлях на каблуках.