Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:22, 17 ноября 2023Наука и техника

Изучено влияние цифровой техники на мозг детей

Использование цифровой техники привело к изменениям в мозге детей

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Ученые из Университета образования Гонконга изучили влияние цифровой техники на развитие детей. Результаты исследования, опубликованного в журнале Early Education and Development, показывает, что продолжительность экранного времени напрямую связана с изменениями в определенных областях мозга.

В ходе метаанализа были рассмотрены данные 33 исследований, охватывающих 23-летний период. В работах приняли участие более 30 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Испытуемых подвергали различным методам нейровизуализации, чтобы определить воздействие времени, проведенного за просмотром телевизора или компьютерными играми, на функции мозга.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Анализ выявил, что увеличение экранного времени приводит к изменениям в префронтальной коре головного мозга, которая играет важную роль в исполнительных функциях, в том числе в рабочей памяти, способности планировать или гибко реагировать на ситуации. Кроме того, длительное использование электронных устройств было связано с воздействием на теменную долю, которая отвечает за обработку прикосновений, давления на кожу, ощущение тепла, холода и боли. Также было продемонстрировано влияние на височную долю (регулирующую память, слух и речь) и на затылочную долю (которая помогает интерпретировать визуальную информацию).

Причем последствия использования телефонов, планшетов и ноутбуков могли быть как положительными, так и отрицательными. В частности, в некоторых исследованиях были отмечены снижение внимания, самоконтроля, когнитивных навыков и функциональных связей, а также сокращение показателей интеллекта и объема мозга.

Однако в шести работах было показано, что воздействие цифровой техники в детском возрасте улучшает концентрацию, способность к обучению, исполнительные функции и когнитивные навыки.

Авторы не призывают к ограничению экранного времени детей, но подчеркивают важность ориентации родителей в цифровом пространстве, чтобы стимулировать детей использовать программы, способствующие положительному развитию мозга.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

      На Украине признали попадание в плен нескольких тысяч бойцов ВСУ

      Покупателя замка Пугачевой уличили в многократном занижении цены

      Врач раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы

      Директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности

      Начато расследование по факту обнаружения арестанта в СИЗО без признаков жизни

      Российские войска заняли выгодные позиции на одном из направлений

      Врач раскрыл способ защиты от деменции

      Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней населения Газы

      Россиянам раскрыли секрет сохранения стройности зимой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости