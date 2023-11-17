Кадыров пострелял в куртке Gucci за 230 тысяч рублей

Глава Чечни Кадыров пострелял в куртке Gucci за 230 тысяч рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил навыки стрельбы своих сыновей на базе Российского университета спецназа. Кадры появились в Telegram-канале руководителя региона.

Кадыров также пострелял и сам, на видео он запечатлен в куртке Gucci, которая представлена в российских магазинах за 230 тысяч рублей.

В описании к куртке говорится, что она выполнена из тонкого плотного нейлона с жаккардовым узором GG Supreme. Рукава с эластичными манжетами украсили широкими нашивками в виде красно-зеленой ленты Web. Модель дополнена капюшоном, который можно убрать в карман на высоком воротнике.

В октябре был опубликован список автомобилей, которые рекомендовали к использованию российским чиновникам. Дешевле всего обойдется Lada Granta, стоимость которой достигает 700 тысяч рублей. Самым дорогим авто для чиновников стал внедорожник российского люксового бренда Aurus — стартовая цена на него составляет 38,9 миллиона рублей.