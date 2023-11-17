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09:47, 17 ноября 2023Среда обитания

Канадский суд пошел против правительства

Reuters: канадский суд отменил постановление правительства о токсичном пластике

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Канадский суд отменил постановление, классифицирующее некоторые виды пластика как токсичные. Это решение может помешать Оттаве запретить использование одноразовых продуктов из пластика, в том числе пакетов, соломинок и вилок. Об этом сообщает Reuters.

Запрет на производство и импорт «вредных» одноразовых изделий из пластика вступил в силу в прошлом декабре после того, как правительство официально издало приказ, добавивший такую продукцию в список токсичных предметов. Однако 16 ноября Федеральный суд в Оттаве отменил это постановление, посчитав его «необоснованным и неконституционным». Суд занялся вопросом после обращения производителей пластика.

Администрация министра окружающей среды Стивена Гильбо заявила, что рассматривает возможность подать апелляцию. «Мы твердо верим в необходимость начать действовать, чтобы справиться с кризисом и не позволить миллионам мусорных мешков попасть на наши пляжи, в воды или другие природные локации», — заявила пресс-секретарь Кейтлин Пауэр.

Адвокат зеленого движения Ecojustice Линдси Бек, заявила, что решение суда подорвало запрет на одноразовый пластик, однако не заблокировало его непосредственно.

Ранее Минпромторг подготовил окончательный список пластиковой тары, подлежащей запрету в России с 2024 года. В документе указаны 23 вида упаковки.

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      Александра Качан
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