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17:42, 17 ноября 2023Силовые структуры

Российские журналисты сели на длительные сроки за вымогательство у полицейского

Журналисты «Росдержавы» получили 9,5 и 10,5 года за вымогательство у силовика

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Люберецкий городской суд приговорил к 10,5 и 9,5 года лишения свободы журналистов «Росдержавы» Александра Дорогова и Яна Кателевского за вымогательство у сотрудника полиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Третий фигурант дела Дмитрий Филимонов получил семь лет условно.

Инспектор 2-го полка ДПС Московской области Павел Горохов обратился с заявлением о вымогательстве, в котором обвинил журналистов. По его словам, они снимали его работу на посту, а затем заставили заплатить им 1,3 миллиона рублей, чтобы они не публиковали на него компромат.

Дорогов и Кателевский опровергали версию силовика, заявляя о своей борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, реакцией на которую стало их уголовное преследование.

Их задержали в Подмосковье в ночь на 29 июля 2020 года десять бойцов СОБР Росгвардии.

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      Любовь Ширижик
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