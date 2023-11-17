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10:57, 17 ноября 2023Россия

Кремль назвал безумными обвинения в адрес Москвы о ядерной риторике

Песков заявил, что обвинения в адрес Москвы о ядерной риторике безумны

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Обвинения в адрес Москвы за якобы «ядерную риторику» безумны, Россия очень ответственно относится к своей мощи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что за последний год такие обвинения в адрес страны участились. «Что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия, будучи огромной, мощной и сильной страной внимательно и очень аккуратно подходит к тому, чем обладает.

Представитель Кремля также заявил о необходимости жестких мер от власти в нынешнее время.

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      Евгения Куликова
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