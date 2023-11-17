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11:18, 17 ноября 2023Россия

Песков заявил о необходимости жестких мер от власти в жесткие времена

Песков заявил, что жесткие времена требуют жестких мер от власти

Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Жесткие времена требуют цензуры и жестких мер от власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», опубликованном на YouTube.

«Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — сказал представитель Кремля.

Песков также выразил мнение, что в военное время должна быть введена цензура и правила, которые были бы неприемлемы в мирное. При этом пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос о том, где проходит грань между критикой и дискредитацией Российской армии. Однако представитель Кремля отметил, что она очень тонкая и посоветовал «10 раз подумать» прежде, чем критиковать Вооруженные силы России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что спецоперация — это не начало войны, а попытка ее прекратить. Глава государства напомнил, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот.

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      Сергей Истомин
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