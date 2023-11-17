Космический телескоп Уэбба открыл гигантскую Космическую лозу

arXiv: обнаружена гигантская структура размером 13 миллионов световых лет

Международная группа астрономов сообщила об открытии крупномасштабной структуры, состоящей из 20 массивных галактик и получившей название Космическая лоза. Она имеет размер около 13 миллионов световых лет. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Гигантская структура была обнаружена при красном смещении 3,44 (соответствует расстоянию 22 миллиарда световых лет) в регионе Расширенная полоса Грота (EGS) в ходе наблюдений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и космического телескопа Хаббл (HST).

Космическая лоза имеет длину примерно 13,04 и ширину 0,65 миллиона световых лет. Следовательно, эта структура значительно больше, чем другие компактные группы галактик и протоскопления при красных смещениях выше 3,0. Общая масса входящих в нее галактик достигает 260 миллиардов солнечных масс. Две наиболее массивные галактики этой структуры, обозначенные как Галактика А и Галактика Е, находятся в состоянии покоя (со скоростью звездообразования ниже 0,5 солнечной массы в год).

Массивные и плотные структуры галактик рассматриваются как начальная стадия развития галактических скоплений — самых массивных гравитационно-связанных систем во Вселенной. Открытие новых структур этого типа и их изучение имеет важное значение для понимания формирования и эволюции галактик.

