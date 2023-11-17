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13:33, 17 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко подарили гранатомет

Президенту Белоруссии Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель, где он посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам специалистов, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В. Уточняется, что такой гранатомет применяется против танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники.

В ходе посещения базы Лукашенко ознакомился с условиями хранения стрелкового оружия. Глава государства высоко оценил результаты проведенной инвентаризации. Кроме того, белорусский лидер призвал «железобетонно» заниматься импортозамещением.

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      Кристина Есикова
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