Президенту Белоруссии Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель, где он посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По словам специалистов, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В. Уточняется, что такой гранатомет применяется против танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники.

В ходе посещения базы Лукашенко ознакомился с условиями хранения стрелкового оружия. Глава государства высоко оценил результаты проведенной инвентаризации. Кроме того, белорусский лидер призвал «железобетонно» заниматься импортозамещением.