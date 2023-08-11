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16:19, 11 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко подарили белорусский штурвал

Лукашенко подарили эксклюзивный штурвал от самолета Ту-134

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили эксклюзивный штурвал от самолета Ту-134 с изображением белорусского герба. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

В издании отмечают, что за штурвалом такого самолета Лукашенко сидел во время одного из прошлых визитов на Минский завод гражданской авиации.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии прибыл в Национальный аэропорт Минск, чтобы встретиться с трудовым коллективом организаций, работающих в воздушной гавани. В ходе общения с сотрудниками Лукашенко признался, что мечтает о создании в республике производства гражданских самолетов.

В марте Лукашенко заявлял, что белорусские авиазаводы выпускают около 500 наименований деталей для российских самолетов.

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    Алевтина Запольская
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