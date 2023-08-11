Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 11 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко поделился «шальной мыслью» о своей мечте

Лукашенко поделился «шальной мыслью» о производстве самолетов в Белоруссии

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность создания в республике производства гражданских самолетов. Об этом он высказался во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории аэропорта в Минске, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что считает перенос Минского завода гражданской авиации на территорию аэропорта новой вехой в жизни предприятия. При этом Лукашенко поделился соображениями о возможном производстве там гражданских воздушных судов.

«Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов... У меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) — если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    В Крыму оштрафовали трех девушек за танец под «Ще не вмерла Украина»

    Стало известно о согласовании Захаряном контракта с «Реалом Сосьедад»

    Лукашенко поделился «шальной мыслью» о своей мечте

    Верующие УПЦ заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

    Раскрыта причина ослабления рубля

    Движение по набережной в Москве перекрыли после падения БПЛА

    Доходы России от экспорта нефти оценили

    Лада Дэнс впервые вышла на связь с поклонниками после ДТП

    Стилистка назвала россиянам самую модную обувь на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости