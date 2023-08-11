Лукашенко поделился «шальной мыслью» о своей мечте

Лукашенко поделился «шальной мыслью» о производстве самолетов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность создания в республике производства гражданских самолетов. Об этом он высказался во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории аэропорта в Минске, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что считает перенос Минского завода гражданской авиации на территорию аэропорта новой вехой в жизни предприятия. При этом Лукашенко поделился соображениями о возможном производстве там гражданских воздушных судов.

«Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов... У меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) — если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться», — заявил он.