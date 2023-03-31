Лукашенко заявил о производстве сотен деталей для российских самолетов

Глава Белоруссии Лукашенко заявил о выпуске в стране 500 деталей для российских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию заявил о производстве в республике до 500 наименований деталей для российских самолетов. Об этом сообщает издание парламентского собрания союза Белоруссии и России «Союзное вече».

По его словам, в Белоруссии действуют два крупнейших авиазавода, где стремятся локализовать производство авиационной техники. Лукашенко призвал их руководство предлагать свою продукцию россиянам.

Глава Белоруссии не уточнил, какие детали и для каких самолетов производят в республике. В настоящее время России требуются детали как для иностранных самолетов, так и для собственных разработок.

Парк российских авиакомпанией большей частью состоит из лайнеров западных производителей, которые после начала спецоперации на Украине полностью отказались от сотрудничества, в том числе в вопросе поставок деталей. Из-за этого перевозчики для ремонта и технического обслуживания вынуждены либо искать способ получить оригинальные комплектующие, например, с помощью параллельного импорта, либо использовать качественные аналоги.

Российский лайнер SSJ 100 также в значительной степени зависим от иностранных деталей, в частности, на имеющихся бортах установлен российско-французский двигатель. Заменить нынешний парк власти намерены новыми самолетами МС-21 и SSJ-New, которые пока не прошли сертификацию, и лайнером Ту-214 еще советской разработки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего отчета в Госдуме пообещал, что с 2026 года страна выйдет на уровень выпуска более 100 самолетов в год. По его словам, соответствующее финансирование отрасль уже получила.