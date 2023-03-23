Мишустин пообещал выпуск в России более 100 самолетов в год

Мишустин пообещал выход авиапрома в РФ на уровень выпуска 100 самолетов в год с 2026 года

Россия с 2026 года выйдет на уровень выпуска более 100 самолетов в год, соответствующее финансирование отрасль уже получила. Об этом во время своего отчета в Госдуме заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, главной задачей в настоящее время остается сохранить набранные темпы развития авиационной отрасли, в том числе по модернизации производственных линий.

Премьер не уточнил деталей планов по выпуску самолетов, то есть какие модели войдут в эту сотню бортов и в каком количестве. Вместе с тем он рассказал, что первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 пройдет в ближайшие три месяца, а опытные образцы Ил -114 и самолета «Байкал» уже испытаны. Также сертифицирован двигатель ПД-14, который предполагается ставить на МС-21, и композитное крыло для этого лайнера.

Импортозамещенный SSJ 100 (получил название SSJ-New) и МС-21 должны прийти на смену зарубежным самолетам, производители которых (Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier) отказались от сотрудничества с Россией после начала боевых действий на Украине. Российские власти хотят выйти на рекордный объем выпуска самолетов в кратчайшие сроки.

Вместе с абсолютно новыми и пока не сертифицированными моделями планируется строительство самолетов советской разработки Ту-214. Впрочем, глава компании «Авиасистемы» (поставщик запчастей в том числе для этого лайнера) Дмитрий Хоружик в середине февраля указывал, что с поставками оборудования для него могут возникнуть сложности, так как необходимые комплектующие выбирает гособоронзаказ.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о заключении контрактов на поставку в лизинг отечественным компаниями новых самолетов и вертолетов российского производств на сумму 274,9 миллиарда рублей. Соглашения были подписаны спустя месяц после того, как обеспечить их наличие потребовал президент страны Владимир Путин.

