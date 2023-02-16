В России после критики Путина подписали контракты на поставку самолетов

Вице-премьер Мантуров сообщил о подписании контрактов по самолетам после критики Путина

Контракты на поставку в лизинг отечественным компаниями новых самолетов и вертолетов российского производства, за отсутствие которых в январе правительство раскритиковал президент страны Владимир Путин, подписаны. Общая сумма договоров, как сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, составила 274,9 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

«Все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены», — подтвердили в ведомстве.

В контрактах сказано, что в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-New, импортозамещенной версии SSJ 100, а также 11 лайнеров Ту-214. Стоимость поставок составляет 175,4 миллиарда рублей. Еще 55 миллиардов за поставку в 2024-2026 годах 39 российских самолетов заплатит авиакомпания «Аврора».

Кроме того, в 2023-2025 годах запланирован выпуск 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 миллиарда рублей.

Инвестиционные проекты предусматривают как производство судов, так и льготный лизинг. Частично средства на них возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке не выше 1,5 процента годовых.

На совещании 11 января Путин обратился лично к Мантурову с требованием объяснить, почему директора предприятий жалуются на слишком долгое оформление контрактов. Глава государства не стал слушать объяснения вице-премьера и поручил решить проблему не позднее чем за месяц.

Ранее на этой неделе поставщик запчастей для самолетов, глава компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик заявил, что предприятия российской авиапромышленности находятся в «стрессе». По его словам, на фоне увеличения потребностей гособоронзаказа поставщикам комплектующих «совсем не до самолета Ту-214», поэтому прогнозировать сроки производства лайнеров пока рано.