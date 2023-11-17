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21:41, 17 ноября 2023Бывший СССР

В Госдуме ответили на заявления Украины о попытках России устроить «Майдан-3»

Слуцкий: Зеленский хочет вернуть внимание, обвиняя РФ в планировании «Майдана-3»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Владимир Зеленский пытается вернуть к себе внимание, заявляя о попытках России устроить «Майдан-3» на Украине, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Киев пошел на это после того, как президент США Джо Байден подписал закон о функционировании правительства без новых средств для Украины. «Очевидно, что укрофюрер рассчитывал в первую очередь на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про "российское вмешательство"», — ответил депутат на действия Зеленского.

Слуцкий напомнил, что Россия никогда не поддерживала госперевороты. «Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть», — добавил он.

Ранее Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.

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