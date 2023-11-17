Депутат Новиков заявил, что Зеленский создал в стране основания для «майдана»

Народ Украины испытывает недовольство политикой президента страны Владимира Зеленского, что потенциально может привести к новому «майдану». Виновата в этом будет не Россия, а власти Украины, не справившиеся с ситуацией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Я придерживаюсь точки зрения, что за любой процесс, будь то "майдан", госпереворот, бунт или полноценна революция ответственна, прежде всего, власть. И если Зеленский признает, что в стране зреют основания для "майдана", значит, он сам расписывается в том, что не справляется с ситуацией», — заметил политик.

Он также счел странными высказывания Зеленского против «майдана», ведь именно ему, как считает Новиков, президент обязан своей карьерой.

Произошедший в 2014 году «майдан» фактически сломал слабую украинскую государственность, запустив процессы, далекие от демократических норм. Доказательство этого — собственное выступление президента в пользу отмены выборов, которые должны были состояться в следующем году Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По мнению депутата, отменяя выборы, лишая людей возможности обсуждения того, как дальше должна развиваться страна, глава государства не оставляет людям другого выбора, кроме как выходить на улицы.

«Справедливым возмущением людей, не довольных политикой Зеленского, могут воспользоваться правые, националистические, радикальные силы, которые заведут Украину в еще больший тупик», — допустил Новиков.

Он заключил, что в случае Киева «майдан» будет иметь успех только в случае внешней поддержки. И она, по его мнению, есть, но не со стороны России, а со стороны Запада.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине может готовиться «майдан» с целью смещения главы республики. Он уточнил, что речь идет об операции «Майдан-3», которую, по его словам, готовит Россия с целью осуществления госпереворота на Украине.