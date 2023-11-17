Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 17 ноября 2023Бывший СССР

В России отреагировали на слова Зеленского об угрозе «майдана»

Депутат Новиков заявил, что Зеленский создал в стране основания для «майдана»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Народ Украины испытывает недовольство политикой президента страны Владимира Зеленского, что потенциально может привести к новому «майдану». Виновата в этом будет не Россия, а власти Украины, не справившиеся с ситуацией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Я придерживаюсь точки зрения, что за любой процесс, будь то "майдан", госпереворот, бунт или полноценна революция ответственна, прежде всего, власть. И если Зеленский признает, что в стране зреют основания для "майдана", значит, он сам расписывается в том, что не справляется с ситуацией», — заметил политик.

Он также счел странными высказывания Зеленского против «майдана», ведь именно ему, как считает Новиков, президент обязан своей карьерой.

Произошедший в 2014 году «майдан» фактически сломал слабую украинскую государственность, запустив процессы, далекие от демократических норм. Доказательство этого — собственное выступление президента в пользу отмены выборов, которые должны были состояться в следующем году

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

По мнению депутата, отменяя выборы, лишая людей возможности обсуждения того, как дальше должна развиваться страна, глава государства не оставляет людям другого выбора, кроме как выходить на улицы.

«Справедливым возмущением людей, не довольных политикой Зеленского, могут воспользоваться правые, националистические, радикальные силы, которые заведут Украину в еще больший тупик», — допустил Новиков.

Он заключил, что в случае Киева «майдан» будет иметь успех только в случае внешней поддержки. И она, по его мнению, есть, но не со стороны России, а со стороны Запада.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине может готовиться «майдан» с целью смещения главы республики. Он уточнил, что речь идет об операции «Майдан-3», которую, по его словам, готовит Россия с целью осуществления госпереворота на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

      Раскрыто позволяющее меньше работать устройство

      Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

      Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

      Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

      Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

      Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

      В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

      Названы первые симптомы деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости