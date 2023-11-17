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13:57, 17 ноября 2023Ценности

Меган Маркл появилась на публике в платье за 125 тысяч рублей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал приводит Page Six.

Герцогиня Сассекская посетила церемонию вручения премии Power of Women журнала Variety. Для выхода в свет она выбрала обнажающее одно плечо платье длины макси бежевого оттенка, оформленное несколькими вертикальными разрезами на юбке. Отмечается, что данный предмет гардероба американской марки Proenza Schouler стоит 1400 долларов (примерно 125 тысяч рублей).

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Кроме того, знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ миниатюрными золотистыми серьгами-кольцами, браслетом и черным клатчем.

Ранее Меган Маркл пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей. Супруга принца Гарри была замечена в черном блестящем мини-платье люксового бренда Valentino, стоимость которого составляет 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 630 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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      Алина Гостева
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