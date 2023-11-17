Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ в российском регионе

Минобороны: средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в Смоленской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом заявило Минобороны в Telegram.

Как сообщили в ведомстве, атака дронов самолетного типа была пресечена около 8:00 утра. Информация о последствиях на земле не уточняется.

Об уничтожении беспилотников также заявил региона Василий Анохин. По его данным, дроны сбили в Заднепровском районе Смоленска, а также на территории Смоленского района. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

ВСУ также попытались атаковать Смоленскую область с помощью дрона 15 ноября. Он был уничтожен силами ПВО и РЭБ.

Смоленская область не имеет общей границы с Украиной. На севере регион граничит с Псковской и Тверской областями, на западе — с Белоруссией, на востоке — с Подмосковьем, на юге — с Брянской областью.

