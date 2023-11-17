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11:56, 17 ноября 2023Мир

Многие украинцы стали уезжать из Польши

INTERIA Biznes: многие украинцы стали уезжать из Польши на родину или в Германию

Фото: Unsplash

Многие украинцы стали уезжать из Польши на родину. Об этом пишет информационный портал INTERIA Biznes.

«Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад, либо возвращаются к себе домой», — сказано в материале.

Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В частности, в Германии проживают 1,1 миллиона беженцев, а в Польше на данный момент официально проживает 958 тысяч беженцев из Украины, сообщают данные Евростата.

Отмечается, что ФРГ становится основным местом проживания беженцев. При этом 15 из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу с начала конфликта, уже вернулись к себе на родину, сообщает портал.

Ранее украинский беженец пожаловался на тяжелую жизнь в Канаде. Алексей Мартыненко рассказал, что ему приходится работать поваром семь дней в неделю из-за нехватки денег.

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      Виктория Кондратьева
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