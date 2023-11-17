Украинский беженец пожаловался на тяжелую жизнь в Канаде

Украинский беженец Мартыненко: жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой

Украинский беженец Алексей Мартыненко рассказал, что жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой для него. Своими впечатлениями он поделился в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу.

Как указывается, что сначала украинец переехал из Киева в Стокгольм. А когда срок действия его визы закончился, он перебрался в Канаду. Смена континента оказалась для беженца слишком сложной задачей.

По словам Лоринца, Мартыненко приходится работать поваром семь дней в неделю из-за нехватки денег.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», — пожаловался сам беженец.

Также Мартыненко подчеркнул, что ему приходится тратить в Торонто 730 долларов США на комнату, где кухня и ванная общие для четырех жильцов, 110 — на проезд в общественном транспорте, при этом большая часть денег уходит на питание.

Ранее американский политик Кари Лейк назвала украинских беженцев потенциальной угрозой для Запада. По ее словам, они могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны властей США против России.

Кроме того, в июле украинский профессор Александр Деменчук назвал политику Европы по вопросу принятия украинских беженцев проклятием для Украины. Он пояснил, что она привела к демографическому кризису, поскольку более половины украинцев не намерены возвращаться на родину.

