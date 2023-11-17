Стало известно о росте потерь ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил о росте потерь ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что безвозвратные потери среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросли в районе Серебрянского лесничества. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что потери ВСУ растут из-за недостаточной огневой поддержки штурмовых подразделений. По его словам, украинские военные также столкнулись с уменьшением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке.

Эксперт добавил, что на увеличение потерь ВСУ на краснолиманском направлении также влияет сокращение эвакуационных мероприятий.

Ранее Марочко рассказал об атаках ВСУ дронами гражданских объектов. «Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске», — отметил он.

