Мошенники обманули российского кинохудожника почти на полмиллиона рублей

В Москве кинохудожник Лемешев лишился 446 тысяч рублей из-за звонка мошенников

В Москве мошенники обманули 78-летнего кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей, убедив положить деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне потерпевшему позвонили аферисты и представились сотрудниками Центробанка. Звонившие сообщили, что счета Лемешева подвергаются мошенническим действиям, и убедили снять деньги и перечислить их на якобы безопасный счет. Это мужчина и сделал. Позже художник понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб от действий злоумышленников составил 446 тысяч рублей, по данному факту проводится проверка.

Ранее в Петербурге мошенники украли у 80-летней народной артистки России 4,8 миллиона рублей.