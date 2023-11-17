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17:24, 17 ноября 2023Силовые структуры

Москвич сбежал с пункта сборов на службу

В Москве разыскивают призывника, сбежавшего с пункта сборов на службу

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Москве 25-летний призывник сбежал с пункта сборов на службу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвич состоял на воинском учете и попал под осенний призыв. Его здоровье оказалось пригодным для службы. Тогда мужчина поехал к месту сборов на улицу Дмитрия Ульянова. Сначала он стоял и ждал у входа, а затем сбежал.

Теперь против него возбуждено дело по статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Силовики разыскивают его.

Ранее стало известно, что следователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы.

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      Екатерина Кашурникова
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