Мужчины с маленькими пенисами рассказали о своем сексуальном опыте

Мужчины с маленькими пенисами рассказали, как размер полового органа повлиял на их сексуальную жизнь и как они научились доставлять удовольствие женщинам. Своими историями они поделились с изданием Bustle.

Секс-эксперт Закари Зейн отметил, что у 95 процентов мужчин размер пениса во время эрекции равен 13-14 сантиметрам. При этом он подчеркнул, что одна из наиболее актуальных проблем для мужчин, связанных с восприятием тела, — это недовольство размерами пениса.

Так, по словам 31-летнего Мэнни, чей пенис равен 10 сантиметрам, раньше женщины говорили ему, что он не удовлетворяет их. Мужчину это травмировало. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о собственном несовершенстве, Мэнни научился приносить удовольствие любовницам во время прелюдий.

Я осознал, что если смогу разогреть девушку лучше, чем большинство парней, я добьюсь успеха в постели. Чтобы научиться, я спросил пару девушек, как лучше заниматься оральным сексом. И понял, что если я смогу довести девушку до оргазма с помощью ласк, то секс будет станет лучше Мэнни

23-летний Викас с пенисом длиной менее 9 сантиметров признал, что, просматривая порнофильмы, понял, что его половой член намного меньше, чем у других мужчин. «Но со временем я осознал, что порнография представляет нереалистичный стандарт того, как должен выглядеть пенис, — отметил Викас. — В своей сексуальной жизни я использую движения из порнороликов, в которых снимались мужчины с маленькими пенисами».

Мужчина добавил, что активно использует секс-игрушки, чтобы доставить партнершам удовольствие.

24-летняя Риана, которая встречается с парнем с 9-сантиметровым пенисом, добавила, что размер полового органа перестал иметь для нее значение, когда она влюбилась. Ее первый сексуальный контакт с партнером произошел, когда они оба были подвыпившими. Девушка призналась, что отлично провела время.

Он был очень милый, мне нравился его характер. Но когда он стянул штаны, я увидела, что его пенис тонкий и маленький. Сам же он был крупным и волосатым. Я не ожидала такого. И, когда он вошел в меня в позе по-миссионерски, я вообще ничего не почувствовала Риана

Девушка добавила, что после они сменили позы и любовник доставил ей огромное удовольствие другими способами. «Знаю, звучит странно, но я действительно влюбилась в него, так что размер больше не имел значения. Я всегда думала, что маленький пенис будет меня отталкивать, но теперь я понимаю, что я просто многого не знала», — заключила Риана.

Ранее экс-порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя, дали совет молодой женщине, которой нравятся маленькие пенисы. Ей порекомендовали использовать специальные стопперы во время секса с мужчинами с большими половыми членами.