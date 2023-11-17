На Украине признали попадание в плен нескольких тысяч бойцов ВСУ

В кабмине Украины сообщили о попадании в плен 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ

На сегодняшний день в плену находятся более 3,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правительстве республики по итогам встречи «комиссии по вопросам установления фактов лишения свободы».

В кабмине уточнили, что по результатам заседаний комиссии был установлен «факт лишения свободы 4337 лиц (3574 военных и 763 гражданских)».

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на данные о незаконном пересечении границы Украины с соседними государствами сообщало, что с начала мобилизации из страны бежали порядка 20 тысяч граждан, призванных на военную службу. Отмечалось также, что еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть республику, однако были задержаны силовиками.