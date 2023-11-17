Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 17 ноября 2023Мир

На Западе указали на острый дефицит боеприпасов и военных в ВСУ

WSJ: Украина испытывает острый дефицит боеприпасов и военных кадров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит как боеприпасов, так и военных кадров. Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

«Западные официальные лица заявляют, что ни одна система вооружения, поставленная Украине, до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, и что свежие войска и [наличие] боеприпасов [до сих пор] имеют решающее значение на поле боя. Украине не хватает ни того, ни другого, а Запад не способен конкурировать с российским производством вооружений [в части количества произведенного оружия и боеприпасов]», — говорится в публикации.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог обеспечить поставку Украине боеприпасов в соответствии с заявленным графиком, поэтому блок должен поискать их за рубежом. Он назвал главной задачей для ЕС поиск оборудования для пополнения запасов и перевооружения собственных сил обороны. Таким образом, он призвал продолжать активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе признали опасность российского «Авангарда». Что известно о ракете и почему ее называют «метеоритом Путина»?

      Назван чаще всего покупающий жилье в ипотеку знак зодиака

      Изучено влияние цифровой техники на мозг детей

      Шаурма стала причиной стрельбы в московском метро

      Предсказана судьба поддержки Украины Европой и США в 2024 году

      Актер из «Один дома» получит звезду на голливудской «Аллее славы»

      В США предрекли переход Украины под контроль американских компаний

      Дизайнер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе

      Цена на российскую нефть обвалилась

      Россиянин получил 5,5 года колонии из-за отравления газом пятерых человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости