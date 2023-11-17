На Западе указали на острый дефицит боеприпасов и военных в ВСУ

WSJ: Украина испытывает острый дефицит боеприпасов и военных кадров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит как боеприпасов, так и военных кадров. Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

«Западные официальные лица заявляют, что ни одна система вооружения, поставленная Украине, до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, и что свежие войска и [наличие] боеприпасов [до сих пор] имеют решающее значение на поле боя. Украине не хватает ни того, ни другого, а Запад не способен конкурировать с российским производством вооружений [в части количества произведенного оружия и боеприпасов]», — говорится в публикации.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз (ЕС) не смог обеспечить поставку Украине боеприпасов в соответствии с заявленным графиком, поэтому блок должен поискать их за рубежом. Он назвал главной задачей для ЕС поиск оборудования для пополнения запасов и перевооружения собственных сил обороны. Таким образом, он призвал продолжать активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.