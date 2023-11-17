Президент Латвии призвал ЕС поискать боеприпасы для Украины «где-нибудь еще»

Президент Латвии Ринкевичс: ЕС должен искать боеприпасы для Киева за рубежом

Евросоюз (ЕС) не смог обеспечить поставку Украине боеприпасов в соответствии с заявленным графиком, поэтому блок должен поискать их за рубежом. К этому призвал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Politico.

«Мы уже давно выступаем за то, что если в ЕС не хватает боеприпасов или техники, то давайте купим ее где-нибудь еще и отдадим Украине», — заявил латвийский лидер.

Он назвал главной задачей для ЕС поиск оборудования для пополнения запасов и перевооружения собственных сил обороны. Таким образом, он призвал продолжать активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз выполнил план по поставкам Украине миллиона снарядов на 30 процентов. «Мы поставили порядка 300 тысяч снарядов», — уточнил он.