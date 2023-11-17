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12:18, 17 ноября 2023Ценности

Наряд Ксении Собчак на новом видео сравнили с костюмом Сталина

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась для нового выпуска «Осторожно, новости» в необычном образе и подверглась насмешкам в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка предстала перед камерой в коричневом пиджаке с погонами на плечах. При этом она добавила к своему внешнему виду белый узкий кожаный ремень белого цвета.

Однако подписчики не оценили наряд знаменитости и сравнили его с костюмом советского вождя Иосифа Сталина. «Что за костюмчик Сталина?», «Товарищ майор», «Стиль "бери шинель — иди домой"», «Пиджак — огонь!», «Товарищ Собчак приоделся. Ждем кожаный плащ», — писали пользователи сети.

Ранее Ксения Собчак описала свою внешность фразой «терять нечего». Так, телезвезда заявила в интервью рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов), что сейчас наступает ее время.

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      Карина Черных
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