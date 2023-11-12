Российская телеведущая Ксения Собчак описала свою внешность фразой «терять нечего». Соответствующее видео появилось на YouTube-канале рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По словам 42-летней журналистки, она чувствует, что сейчас наступает ее время.

«Потому что в 42, даже если ты выглядишь хорошо, ты все равно выглядишь сильно хуже, чем 20-летняя девушка, по-любому. То есть кожа не та, уже все. Но когда ты была красавицей, у тебя переживаний сильно больше, потому что тебе есть что терять. Ты была красивой бабой, а теперь такая 40-летняя с мешочками и морщинками. А мне терять в этом смысле нечего. Не было и не начинали», — заключила Собчак.

Ранее она раскритиковала образ Иды Галич на премии журнала. Журналистка разместила снимок Галич в черном платье длины миди, верх которого состоял из матового обтягивающего бархата.