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21:18, 17 ноября 2023Мир

Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами Нероном и Деоклетианом

Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами, гонителями христиан
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в ходе предвыборной программы политик обещал принести мир в Донбасс, однако допустил новый этап эскалации, который вылился в текущий конфликт.

Кроме того, Зеленский пытается подавить каноническую Украинскую православную церковь, добавил Небензя. «Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом», — заявил постпред.

Ранее дипломат призвал не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву украинский народ. По его словам, киевский режим может пожертвовать всем населением ради планов США по ослаблению России.

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      Марина Совина
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